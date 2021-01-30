Hakkari'de yaşayan ve Anıtkabir'i görmek isteyen 9 yaşındaki Hira Karahan için babası kardan Anıtkabir ve aslanlı yolu yaptı. Hira'nın isteği ve babasının bu güzel azmi dün en çok konuşulan konulardan biri oldu. Milli Savunma Bakanlığı da bu güzel haber sonrası harekete geçti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden Karahan ailesinin ziyaretiyle ilgili şunlar paylaştı:
"Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Hira Karahan, Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyormuş. Minik Hira'nın en büyük hayali de Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etmekmiş.