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    • 31.01.2021 00:16
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    2014'te 'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişi neden ölmüştür?

    2014'te 'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişinin ölmesine neden olan şey hangisi olmuştur sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    2014'te 'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişinin ölmesine neden olan şey hangisi olmuştur sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2014'te ABD'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişinin ölmesine neden olan şey hangisi olmuştur?

    A: Simülatörün yanması

    B: Gerçek bir uçağın binaya çarpması

    C: Binaya yıldırım düşmesi

    D: Yedikleri yemekten zehirlenmeleri

    Doğru cevap: B: Gerçek bir uçağın binaya çarpması

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    Haberler Yaşam 2014'te ABD'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişi neden ölmüştür?