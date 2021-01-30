2014'te ABD'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişinin ölmesine neden olan şey hangisi olmuştur sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2014'te ABD'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişinin ölmesine neden olan şey hangisi olmuştur?

A: Simülatörün yanması

B: Gerçek bir uçağın binaya çarpması

C: Binaya yıldırım düşmesi

D: Yedikleri yemekten zehirlenmeleri

Doğru cevap: B: Gerçek bir uçağın binaya çarpması