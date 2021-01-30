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    • 31.01.2021 00:15
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    2012'de Türk Böbrek Vakfı gönülleri hangisinin büyük boy modeline Galatasaray Lisesi önünde meydan dayağı atmışlardır?

    2012'de Türk Böbrek Vakfı gönülleri hangisinin büyük boyutlardaki modeline Galatasaray Lisesi'nin önünde boks eldivenleri giyerek meydan dayağı atmışlardır sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    2012'de Türk Böbrek Vakfı gönülleri hangisinin büyük boyutlardaki modeline Galatasaray Lisesi'nin önünde boks eldivenleri giyerek meydan dayağı atmışlardır sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2012'de Türk Böbrek Vakfı gönülleri hangisinin büyük boyutlardaki modeline Galatasaray Lisesi'nin önünde boks eldivenleri giyerek meydan dayağı atmışlardır?

    A: Un Torbası

    B: Küp Şeker

    C: Yağ Tenekesi

    D: Tuzluk

    Doğru cevap: D: Tuzluk

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    Haberler Yaşam 2012'de Türk Böbrek Vakfı gönülleri hangisinin büyük boy modeline Galatasaray Lisesi önünde meydan dayağı atmışlardır?