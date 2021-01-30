2012'de Türk Böbrek Vakfı gönülleri hangisinin büyük boy modeline Galatasaray Lisesi önünde meydan dayağı atmışlardır?

2012'de Türk Böbrek Vakfı gönülleri hangisinin büyük boyutlardaki modeline Galatasaray Lisesi'nin önünde boks eldivenleri giyerek meydan dayağı atmışlardır sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2012'de Türk Böbrek Vakfı gönülleri hangisinin büyük boyutlardaki modeline Galatasaray Lisesi'nin önünde boks eldivenleri giyerek meydan dayağı atmışlardır?

A: Un Torbası

B: Küp Şeker

C: Yağ Tenekesi

D: Tuzluk

Doğru cevap: D: Tuzluk