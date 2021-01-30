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    • 31.01.2021 00:14
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    Rüzgar nedeniyle uzun süre havada kalan uçakta panik atak geçirdi

    'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Rüzgar nedeniyle havada 20 dakika kalan uçakta panik atak geçiren ye kaldırıldı.

    AA
    Uzun süre havada kalan uçakta yolcu...

    yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar oldu.

    İNİŞ YAPAMADI

    ndan saat 18.00'de 90 suyla Dalaman Havalimanına kalkış yapan Türk Havayollarına () ait TK2560 yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları yüzünden 19.15'deki inişini yapamadı.

    ÖLÜM KORKUSU...

    Uçak, 20 dakika havada tur attıktan sonra 19.35'de havalimanına inebildi. Uçakta geçiren bir yolcu, havalimanında hazır bekleyen ambulansla kontrol amaçlı kaldırıldı.

    Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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