Olay, Karaköprü Mahallesi'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Adı açıklanmayan bir hasta safra kesesinden ameliyat olduktan sonra servise alındı.
Yaklaşık 20 yakını, 'geçmiş olsun' ziyareti için servisteki odaya geldi. Hastanenin özel güvenlik görevlisi İbrahim Sezer, iddiaya göre odayı dolduran hasta yakınlarına, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu bulunmasının hem hasta, hem de kendileri için risk oluştuğunu belirterek uyarıda bulundu.
Sinirlenen hasta yakınları, tartıştıkları güvenlik görevlisini tekme tokat dövmeye başladı.