Yaklaşık 20 yakını, 'geçmiş olsun' ziyareti için servisteki odaya geldi. Hastanenin özel güvenlik görevlisi İbrahim Sezer, iddiaya göre odayı dolduran hasta yakınlarına, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu bulunmasının hem hasta, hem de kendileri için risk oluştuğunu belirterek uyarıda bulundu.