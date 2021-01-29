Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin internette "jigolo yapma" vaadiyle dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
"HAFTADA 2 BİN LİRA KAZANMAK İÇİN JİGOLO OLMAK İSTER MİSİNİZ?"
Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin, internetten 'haftada 2 bin lira kazanmak için jigolo olmak ister misiniz?' formunu dolduran kişileri telefonla arayarak başvuru yapabilmeleri için bir miktar para yatırmaları gerektiği söylendiği tespit edildi.
38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul ve Gaziantep'te şüphelileri yakalama çalışması başlattı. Polis ekipleri, İstanbul'da 41, Gaziantep'te de 3 zanlıya yönelik düzenledikleri operasyonlarda 38 kişiyi gözaltına aldı.