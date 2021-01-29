"HAFTADA 2 BİN LİRA KAZANMAK İÇİN JİGOLO OLMAK İSTER MİSİNİZ?"

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin, internetten 'haftada 2 bin lira kazanmak için jigolo olmak ister misiniz?' formunu dolduran kişileri telefonla arayarak başvuru yapabilmeleri için bir miktar para yatırmaları gerektiği söylendiği tespit edildi.