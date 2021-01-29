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    • 29.01.2021 12:45
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    • 29.01.2021 13:00
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    SON DAKİKA: olmak ister misiniz? Bu soruyla dolandırıcılık yapan 38 kişi yakalandı

    Son dakika haberi: " olmak ister misiniz?" sorusunu görüp kolay yoldan para kazanmak isteyenleri ağına düşüren dolandırıcılık şebekesine operasyon yapıldı. merkezli 3 ilde yapılan operasyonda erkekleri jigolo olmak vaadiyle dolandıran 38 kişi yakalandı.

    İHA

    Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin internette "jigolo yapma" vaadiyle dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

    "HAFTADA 2 BİN LİRA KAZANMAK İÇİN JİGOLO OLMAK İSTER MİSİNİZ?"
    Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin, internetten 'haftada 2 bin lira kazanmak için jigolo olmak ister misiniz?' formunu dolduran kişileri telefonla arayarak başvuru yapabilmeleri için bir miktar para yatırmaları gerektiği söylendiği tespit edildi.

    38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul ve Gaziantep'te şüphelileri yakalama çalışması başlattı. Polis ekipleri, İstanbul'da 41, Gaziantep'te de 3 zanlıya yönelik düzenledikleri operasyonlarda 38 kişiyi gözaltına aldı.

        ÇOK SAYIDA CEP TELEFONU VE SİM KART ELE GEÇİRİLDİ
        Öte yandan, toplam 98 kişiyi dolandırdıkları belirlenen suç örgütünün adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ele geçirildi.
        Ekipler, diğer şüphelileri yakalama çalışmasını sürdürüyor.
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