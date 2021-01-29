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    • 29.01.2021 13:15
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    • 29.01.2021 13:22
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    Türkiye bu videoyu konuşuyor! Rüzgarı arkasına alan cips standı kendi kendine ilerledi

    'de etkili olan rüzgar nedeniyle bir şarküterinin önündeki cips standı yolda sürüklendi. O anlar sosyal medyada 'nın sesinden " aşklar yüreğimde" şarkısıyla plaşıldı. Video sosyal medyada viral olurken iş yeri sahibi "Ben bu kadar büyüyeceğini zannetmiyordum" dedi.

    DHA

    Perşembe ilçesi Düz Mahalle Kum Sokak'ta önceki gün Ayberk Saka'ya (25) ait şarküteri dükkanının önündeki tekerlekli cips standı, etkili olan rüzgarla birlikte sürüklendi.

    Ayberk Saka, kaldırımdan yola inen, ardından da hızla eğimli sokakta ilerleyen standı fark edip, peşine düştü. Saka, çevredekilerin de yardımıyla rafı yakalamayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayberk Saka'nın sosyal medyada paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü, hızla yayıldı.

    "BİRDEN ŞAHA KALKTI"
    İçeride tavuk doğrarken gelen ses üzerine dışarı çıkınca standın sürüklendiğini gördüğünü belirten Ayberk Saka, "Her şey bir anda oldu. Ben içeride tavuk reyonunda tavuk doğruyordum. Cips standı yere doğru eğildi.

        Ben düşecek diye fazla umursamadım, yavaş davrandım. Deyim yerindeyse sonradan bir şahlandı. Hızlanmaya başladı.

        Peşinden koştum. Ben koşunca daha çok hızlanmaya başladı. En sonunda burada yakın esnaftan birisi standın önüne atladı. Öyle yakaladık" dedi.

        Sosyal medyada yoğun ilgi görmesine de değinen Saka, "Ben bu kadar büyüyeceğini zannetmiyordum. Kendi hesabıma atmıştım sadece ve oradan büyüdü" diye konuştu.
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