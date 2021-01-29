Türkiye bu videoyu konuşuyor! Rüzgarı arkasına alan cips standı kendi kendine ilerledi

Perşembe ilçesi Düz Mahalle Kum Sokak'ta önceki gün Ayberk Saka'ya (25) ait şarküteri dükkanının önündeki tekerlekli cips standı, etkili olan rüzgarla birlikte sürüklendi.
Ayberk Saka, kaldırımdan yola inen, ardından da hızla eğimli sokakta ilerleyen standı fark edip, peşine düştü. Saka, çevredekilerin de yardımıyla rafı yakalamayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayberk Saka'nın sosyal medyada paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü, hızla yayıldı.
"BİRDEN ŞAHA KALKTI"
İçeride tavuk doğrarken gelen ses üzerine dışarı çıkınca standın sürüklendiğini gördüğünü belirten Ayberk Saka, "Her şey bir anda oldu. Ben içeride tavuk reyonunda tavuk doğruyordum. Cips standı yere doğru eğildi.