



16 otomobil yolda yaşanan buzlanmadan kaynaklı olarak peşe peşe birbirlerine çarparak kaza yaptı. Yaşanan trafik kazasında 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.