Hava sıcaklığı -25'e kadar düşüyor! Muş Varto'da 39 derece sıcaklığında termal su bulundu

Burası daha güzel daha huzurlu bir yer haline dönüşecek diye düşünüyorum.

"VARTO'YA OTELCİLİK VE SERACILIKTA KATLI SAĞLAYACAK"

Burada da çalışma yapacağız. Bu aşağıda bir dere var derenin kenarında birçok yerde sıcak su var. Bana da burada bir şey nasip oldu diyelim.