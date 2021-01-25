Hava sıcaklığı -25'e kadar düşüyor! Muş Varto'da 39 derece sıcaklığında termal su bulundu

Varto ilçesine bağlı Alagöz mahallesi Kaledız mevkiinde Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, 4 ay önce sondaj çalışmalarına başladı.
KAPLICA İÇİN YETERLİ! 39 DERECE SICAKLIKTA
Uzman ekiplerin sondaj yaptıkları bölgede saniyede 45 litre akan 39 derecede sıcak su bulundu. Uzmanların verdikleri ilk raporda sıcak su kaynağının kaplıca ve seracılık için yeterli görüldüğü bildirildi.
"4 AYDIR SÜREN ÇALIŞMALARIMIZ SONUÇ VERDİ"
Termal su kaynağında incelemelerde bulunan Varto kaymakamı ve Belediye Başkanı vekili Kaymakam Ertuğrul Avcı,