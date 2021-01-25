Eskişehir'de bir kamu hastanesinde aralarında doktorların da bulunduğu bazı kişilerin acil servis ofis odasında iskambille 'kumar' oynadığı iddia edilmesinin ardından açılan soruşturmada 5 kişi açığa alındı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ
Eskişehir'de kamuya ait bir hastanede aralarında doktor, güvenlik görevlisi ve sağlık memurlarının da bulunduğu personelin acil servis ofisinde kumar oynadığı iddia edildi.
Sosyal medyaya yüklenen görüntülerde hastane personeli olduğu iddia edilen kişilerin ortaya para koyduğu bir masa etrafında iskambil oynadığı görüldü.