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    • 25.01.2021 18:06
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    'de hastanede ‘’ iddiasına soruşturma! 5 kişi açığa alındı

    Son dakika haberi... ’de bir hastanede aralarında doktorların da bulunduğu bazı kişilerin ofis odasında iskambille ‘’ oynadığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatılan 14 kişiden 5’i açığa alındı.

    DHA
    Hastanede kumara soruşturma!

    Eskişehir'de bir kamu hastanesinde aralarında doktorların da bulunduğu bazı kişilerin acil servis ofis odasında iskambille 'kumar' oynadığı iddia edilmesinin ardından açılan soruşturmada 5 kişi açığa alındı.

    GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ
    Eskişehir'de kamuya ait bir hastanede aralarında doktor, güvenlik görevlisi ve sağlık memurlarının da bulunduğu personelin acil servis ofisinde kumar oynadığı iddia edildi.

    Sosyal medyaya yüklenen görüntülerde hastane personeli olduğu iddia edilen kişilerin ortaya para koyduğu bir masa etrafında iskambil oynadığı görüldü.

        VALİLİK VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ
        Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Valiliği ve Sağlık İl Müdürlüğü iddialara ilişkin geçen cuma günü soruşturma başlattı. Olayla ilgili hastanede görevli bir temizlik personelinin ifadesi alındı. Acil servis ofis odasında iskambil oyunları oynandığı duyumları alındığı belirtilerek personelden bildiklerini anlatması istendi.

        Personelin ifadesinde, "Acil serviste temizlik personeli olarak görev yapıyorum. 12 saatlik vardiyalarda çalışıyorum. Acil serviste tüm personelin ortak olarak kullandığı ofis odasında gece nöbetlerinde hiç hasta olmayan geç saatlerde dinlenme molasında olan arkadaşların uyumadan zaman geçirmek için iskambil ya da zeka oyunları gibi oyunlar oynarlar. Ben hiçbir iskambil oyunu bilmediğim için bu oyunlara katılmam" dediği bildirildi.

        5 PERSONEL AÇIĞA ALINDI
        Hastane personeli 14 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı, görüntülerde iskambil oynayan 5 kişinin inceleme kapsamında açığa alındığı öğrenildi.
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