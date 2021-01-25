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    • 25.01.2021 20:27
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    6 milyon değerinde leri ele geçirildi

    ’de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen da piyasa değeri toplam 6 milyon lira olan leri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılara yapılan operasyonun ayrıntıları...

    İHA

    Çanakkale'de, M.V, B.Ç, K.T ve A.S. adlı şüpheli şahısların il merkezinde 2 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen, toplam 6 adet denizyıldızı fosilini satacakları ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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    Takip sonrası şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

    Yapılan operasyonda her birin piyasa değeri 1 milyon lira olan ve 2 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen toplam 6 milyon değerinde denizyıldızı fosili ele geçirildi.
        Haberler Yaşam 6 milyon değerinde denizyıldızı fosilleri ele geçirildi