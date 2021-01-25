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    • Yaşam
    • 25.01.2021 17:40
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    • 25.01.2021 17:40
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    Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü beyin kanaması geçirdi! Köpek olay yerinden kaçtı

    'nın ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken karşısına çıkan köpeğe çarpan  (68) ağır yaralandı. Köpek, kazayı yara almadan atlatarak kaçarken, sürücü 'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    DHA
    Köpek kaçtı... Sürücü beyin kanaması geçirdi

    Kaza, saat 12:45'te ilçesindeki Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. , plakasız motosikletiyle seyir halindeyken, önüne çıkan köpeğe çarptı.

    KÖPEK KAÇTI

    Kazayı köpek yara almadan atlatırken, motosikletten düşerek ağır yaralanan Karagöz, ihbar üzerine gelen ambulansla 'ne götürüldü.

    BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

    Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen yaralı, İznik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından 'ne sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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