Eski ortağını öldüren sanığa 15 yıl hapis: Kasten yapmadım

Sanık Vedat Kaplan, ölen Erciyes'in kendisini darbettiğini öne sürerek, "Öldürme amacım yoktu. Kasten yapmadım. Darp edince dükkanıma sığındım. Hakaret etti. Tehditler savurdu. Kendi canımı korumak amacıyla böyle bir şey yaptım. Sağlık ve polis ekiplerine haber verdim" dedi.

"ÇOCUĞUM BABASIZ BÜYÜYECEK EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUM"