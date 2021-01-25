Adana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın altında bulunan bir mobilya atölyesinde çıktı. Yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip atölyede çıkan yangın, ahşap malzemeler nedeniyle hızla yayıldı.
EVLERE DE SIÇRADI
Alevleri fark eden bina sakinleri, evlerini boşaltarak durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler mobilya atölyesini sararken, içerideki kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlamalara neden oldu. Yangın kısa sürede binanın üst katındaki evlere de sıçradı.