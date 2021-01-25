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    • 26.01.2021 01:17
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    • 26.01.2021 01:19
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    'da mobilya atölyesinde !

    Son dakika haberi... 'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıktı. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı.

    AJANSLAR
    Korkutan yangın

    Adana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı.

    Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın altında bulunan bir mobilya atölyesinde çıktı. Yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip atölyede çıkan yangın, ahşap malzemeler nedeniyle hızla yayıldı.

    EVLERE DE SIÇRADI
    Alevleri fark eden bina sakinleri, evlerini boşaltarak durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler mobilya atölyesini sararken, içerideki kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlamalara neden oldu. Yangın kısa sürede binanın üst katındaki evlere de sıçradı.

        YARALANAN OLMADI
        İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme araçları ve tankerlerle alevlere müdahale etti. Zaman zaman yaşanan patlamalar ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.

        Söndürme çalışmaları devam ederken, yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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