EVLERE DE SIÇRADI

Alevleri fark eden bina sakinleri, evlerini boşaltarak durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler mobilya atölyesini sararken, içerideki kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlamalara neden oldu. Yangın kısa sürede binanın üst katındaki evlere de sıçradı.