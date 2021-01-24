Kalbinden 7 santimetre büyüklüğünde kitle çıktı! "Çok nadir bir durum"

"ÇOK NADİR BİR DURUM"

Doç. Dr. Mehmet Kirişci, Menekşe Malkoç'un nefes darlığı şikayeti olduğunu, efor sarf ettikçe bu darlığın daha da çok arttığını belirtmesi üzerine hemen tetkiklerini yaptıklarını söyledi. Tetkiklerde kalbinde çok büyük bir kitle olduğunu görünce hemen ameliyata karar verdiklerini kaydeden Kirişci, şöyle konuştu: "Hastamızı hazırladıktan sonra bu tip ameliyatlarda yaptığımız üzere kalbini 2 saat durdurup ameliyata aldık. Ameliyatta kalbi açtığımızda kitlenin 7 santimetre büyüklüğünde olduğu görüldü ve tamamen kalbin içerisini doldurduğu tespit edildi. Hiçbir yabancı doku, kanser hücreleri kalmayacak şekilde 7 santimetrelik kitlenin hepsini çıkardık. Hastamızı 2 gün yoğun bakımda tuttuktan sonra servise aldık. Hiçbir şikayeti kalmadı, genel durumu iyi, nefes darlığı şikayetleri kayboldu. Bundan sonraki hayatında böyle bir problemle de karşılaşmayacaktır. Kalp tümörleri genel itibariyle fazla görülmeyen bir durumdur. Ama daha önce de bu noktada tecrübelerimiz var. Bu kadar çok büyük bir tabloyla karşılaşmamız çok çok nadir bir durum."