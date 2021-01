Ocak ayında tarlada, bahçede yapılacak işler neler? Ocak'ta hangi sebze, meyveler ekilir, dikilir?

HAYVANCILIK

a) Birçok yerlerde hayvanlar ahırda olduğu için ahırların bakımı önemle yapılmalıdır. Temizlenmeli,

havalandırmalı, hastalıklarla mücadele edilmelidir.

b) Hayvanlar çeşitli yemlerle beslenmeli, zararlılarla mücadele edilmeli ve havalar temiz tutulmalıdır

c) Doğum hazırlıklarına başlanır

d) Bazı ılık bölgelerde hayvanlar mer'alarda otlatılır

e) Hayvan hastalıklarına karşı koruyucu aşılar yapılır



TAVUKÇULUK

a) Kümeslerde sık sık havalandırma ve temizlik işleri yapılır

b) Kuluçka hazırlıklarına başlanabilir

c) Kümes hayvan genel olarak içeride beslendiklerinde çeşitli ve uygun yemlerle beslenmeli üzerine

dikkatli durulmalıdır

d) Kümeslerde hayvanların çeşitli hastalıklara karşı koruyucu aşıları yapılmalıdır. İlaçlar yemlerle

verilmelidir.



ARICILIK

a) Arılar devamlı olarak kovanda olduklarından kovan ağızlarının temizliği ve havalandırma yapılır.

c) Arılar için yeteri yem yoksa bez parçasına toz şeker konarak kovan içine yerleştirilir. Uyuyan

arıların düşüp ölmemesi için kovan ve petekler sarsılmamalıdır

d) Kovanlarda görülmesi muhtemel hastalık ve zararlılarla mücadele edilir

Ocak ayı genel olarak ölü bir ay sayılabileceğinden tarımın her konusunda bilgi verilir. Özellikle

tarımsal alet ve makinalar çalışacak şekilde onarılır.