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    • Yaşam
    • 24.01.2021 17:32
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    • 24.01.2021 17:33
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    , ? Ocak'ta hangi sebze, , ?

    , ? Gündemde pek çok vatandaş bu sorunun yanıtını merak ederek araştırıyor. Evinde, bahçesinde taze meyve ve sebze ekmek isteyenler, tarım işleriyle uğraşmak isteyenler Ocak'ta hangi sebze, , ? Sorularına cevap arıyor. Mevsime ve hava şartlarına göre yapılacak işler de değişiklik gösteriyor. Bazı aylar bazı tarım işleri için elverişli şartlara sahip olurken bazı aylarda bu durum söz konusu olmuyor. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Ocak ayında tarlada, bahçede yapılacak işler neler? Ocak'ta hangi sebze, meyveler ekilir, dikilir?

    Ocak ayında tarlada, bahçede yapılacak işler neler? Ocak'ta hangi sebze, meyveler ekilir, dikilir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Bahçeye ekerek doğal meyve ve sebzeler tüketmek isteyen vatandaşların sayısı gün geçtikçe artıyor ve tarımsal işlere merak de bu noktada daha da fazlalaşıyor. İşte Ocak ayında yapılacak tarım işleri…

    OCAK AYINDA YAPILACAK TARIM İŞLERİ

    TARLA ZİRAATI:
    a) Kışı ılık geçen yerlerde ilkbaharda ekilecek tarlalar sürülür ve açmalar yapılır. Ekimle birlikte
    gübre verilmemiş tarlalara gereken gübreler verilir.
    b) Yeşil gübre maksadıyla Güneyde bakla ekimi yapılır.
    c) Kabarık tarlalar loğ denilen yuvarlak silindir taşlarla bastırılır. Sık olan hububat tarlalarında filizler
    hayvanlara yedirilir.
    d) Ambarlarda gerekli koruma ve mücadele işleri yapılır.

    MEYVECİLİK İŞLERİ
    a) Fidan çukurları açılır. Bahçe toprakları uygun yerlerde derince bellenir ve gübrelenir
    b) Fidanların sökülmeleri, katlanmaları ve dağıtım işleri yapılır. İklimi ılık olan, bölgelerde fidan
    dikimleri yapılır. Zeytin fidanları dikilir. Elma ve armut tohumları tavalara ekilir.
    c) Zeytin ve turunçgillerde budama yapılır. Kalem aşısı hazırlığına başlanır
    d) Bütün meyve bahçelerinde kışq ilaçlaması yapılır
    e) Turunçgiller, muz ve hurna hasadı yapılabilir. Ambalaj ve pazarlama işleri devam eder.
    Ambarlarda tekniğe uygun bir şekilde muhafaza edilir.

    SEBZECİLİK İŞLERİ
    a) İklimi uygun yerlerde seralarda tarfanda sebzecilik işleri devam eder
    b) İklimi uygun bölgelerde sıcak yastık hazırlıkları başlar. Ay sonuna doğru tohumlar sıcak
    yastıklara ekilir. Bazı sebze fidelerinde şaşırtma yapılır
    c) Geç kalmış bahçe belleme işleri tamamlanır. Çeşitli güberelr uygulanır
    d) Ilık iklimli bölgelerde bazı sebzelerin ekimi yapılır
    e) Seralarda ve sıcak yastıklarda sulama, uç alma ve çapalama işleri yapılır
    f) Sera ve sıcak yastıklarda çeşitli zararlılarla mücadele edilir
    g) Lahana, kıvırcık salata, pırasa, ıspanak, maydanoz gibi kış sebzelerinin hasadı yapılır.
    Ambarlarda ve soğuk hava depolarında sebzeler muhafaza edilir. Ambalajlanır ve nazara sevkedilir.

    BAĞCILIK
    a) Ilık bölgelerde asma dipleri açılır. Boğaz kökleri temizlenir. Gübreleme yapılabilir. Bazı ılıman
    bölgelerde derin krizme yapılır.
    b) Soğuk hava depolarında muhafaza edilen üzümler piyasaya sevkedilir

        HAYVANCILIK
        a) Birçok yerlerde hayvanlar ahırda olduğu için ahırların bakımı önemle yapılmalıdır. Temizlenmeli,
        havalandırmalı, hastalıklarla mücadele edilmelidir.
        b) Hayvanlar çeşitli yemlerle beslenmeli, zararlılarla mücadele edilmeli ve havalar temiz tutulmalıdır
        c) Doğum hazırlıklarına başlanır
        d) Bazı ılık bölgelerde hayvanlar mer'alarda otlatılır
        e) Hayvan hastalıklarına karşı koruyucu aşılar yapılır

        TAVUKÇULUK
        a) Kümeslerde sık sık havalandırma ve temizlik işleri yapılır
        b) Kuluçka hazırlıklarına başlanabilir
        c) Kümes hayvan genel olarak içeride beslendiklerinde çeşitli ve uygun yemlerle beslenmeli üzerine
        dikkatli durulmalıdır
        d) Kümeslerde hayvanların çeşitli hastalıklara karşı koruyucu aşıları yapılmalıdır. İlaçlar yemlerle
        verilmelidir.

        ARICILIK
        a) Arılar devamlı olarak kovanda olduklarından kovan ağızlarının temizliği ve havalandırma yapılır.
        c) Arılar için yeteri yem yoksa bez parçasına toz şeker konarak kovan içine yerleştirilir. Uyuyan
        arıların düşüp ölmemesi için kovan ve petekler sarsılmamalıdır
        d) Kovanlarda görülmesi muhtemel hastalık ve zararlılarla mücadele edilir
        Ocak ayı genel olarak ölü bir ay sayılabileceğinden tarımın her konusunda bilgi verilir. Özellikle
        tarımsal alet ve makinalar çalışacak şekilde onarılır.
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        Haberler Yaşam Ocak ayında tarlada, bahçede yapılacak işler neler? Ocak'ta hangi sebze, meyveler ekilir, dikilir?