Ocak ayında tarlada, bahçede yapılacak işler neler? Ocak'ta hangi sebze, meyveler ekilir, dikilir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Bahçeye ekerek doğal meyve ve sebzeler tüketmek isteyen vatandaşların sayısı gün geçtikçe artıyor ve tarımsal işlere merak de bu noktada daha da fazlalaşıyor. İşte Ocak ayında yapılacak tarım işleri…
OCAK AYINDA YAPILACAK TARIM İŞLERİ
TARLA ZİRAATI:
a) Kışı ılık geçen yerlerde ilkbaharda ekilecek tarlalar sürülür ve açmalar yapılır. Ekimle birlikte
gübre verilmemiş tarlalara gereken gübreler verilir.
b) Yeşil gübre maksadıyla Güneyde bakla ekimi yapılır.
c) Kabarık tarlalar loğ denilen yuvarlak silindir taşlarla bastırılır. Sık olan hububat tarlalarında filizler
hayvanlara yedirilir.
d) Ambarlarda gerekli koruma ve mücadele işleri yapılır.
MEYVECİLİK İŞLERİ
a) Fidan çukurları açılır. Bahçe toprakları uygun yerlerde derince bellenir ve gübrelenir
b) Fidanların sökülmeleri, katlanmaları ve dağıtım işleri yapılır. İklimi ılık olan, bölgelerde fidan
dikimleri yapılır. Zeytin fidanları dikilir. Elma ve armut tohumları tavalara ekilir.
c) Zeytin ve turunçgillerde budama yapılır. Kalem aşısı hazırlığına başlanır
d) Bütün meyve bahçelerinde kışq ilaçlaması yapılır
e) Turunçgiller, muz ve hurna hasadı yapılabilir. Ambalaj ve pazarlama işleri devam eder.
Ambarlarda tekniğe uygun bir şekilde muhafaza edilir.
SEBZECİLİK İŞLERİ
a) İklimi uygun yerlerde seralarda tarfanda sebzecilik işleri devam eder
b) İklimi uygun bölgelerde sıcak yastık hazırlıkları başlar. Ay sonuna doğru tohumlar sıcak
yastıklara ekilir. Bazı sebze fidelerinde şaşırtma yapılır
c) Geç kalmış bahçe belleme işleri tamamlanır. Çeşitli güberelr uygulanır
d) Ilık iklimli bölgelerde bazı sebzelerin ekimi yapılır
e) Seralarda ve sıcak yastıklarda sulama, uç alma ve çapalama işleri yapılır
f) Sera ve sıcak yastıklarda çeşitli zararlılarla mücadele edilir
g) Lahana, kıvırcık salata, pırasa, ıspanak, maydanoz gibi kış sebzelerinin hasadı yapılır.
Ambarlarda ve soğuk hava depolarında sebzeler muhafaza edilir. Ambalajlanır ve nazara sevkedilir.
BAĞCILIK
a) Ilık bölgelerde asma dipleri açılır. Boğaz kökleri temizlenir. Gübreleme yapılabilir. Bazı ılıman
bölgelerde derin krizme yapılır.
b) Soğuk hava depolarında muhafaza edilen üzümler piyasaya sevkedilir