İstanbul Beyoğlu'nda hareketli anlar! Turist kadın oteli birbirine kattı

Beyoğlu'nda kaldığı otelde erkek arkadaşı ile kavga eden turist kadın taşkınlık çıkardı. Otel odasındaki eşyaları kırıp döken kadını otel yönetimi ve müşteriler polise şikayet etti. Olay yerine gelen polisi itip tekme atan kadın bir türlü sakinleştirilemedi. Güçlükle araca bindirilen kadın polis merkezine götürüldü.
Oteller bölgesindeki olay dün sabah saat 09.00 sıralarında yaşandı. Sabah saat 07.00 sıralarında erkek arkadaşı ile birlikte otele yerleşen Fas uyruklu kadın, kısa zaman sonra arkadaşı ile tartışmaya başladı.
Giderek büyüyen tartışmada kadın turist, otel odasındaki tüm eşyaları kırıp döktü. Otel çalışanları olaya müdahale etse de kadının saldırgan durumundan dolayı başarılı olamadı. Diğer müşteriler ve otel yönetimin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.