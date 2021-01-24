Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.01.2021 12:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.01.2021 12:14
    ABONE OL

    'da boş yolda zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

    Zincirlikuyu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme yaşandı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    İstanbul'da boş yolda zincirleme kaza

    Zincirlikuyu'da kısıtlamaya rağmen boş olan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza Zincirlikuyu'da Maslak istikametindeki varyant yol üzerinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat Linea marka otomobil, yanında seyreden Renault Kangoo marka otomobile çarptı.

    Darbe alan Renault Kangoo marka hafifi ticari araç da önünde seyreden Fiat Albea marka araca çarptı. Kazaya karışan otomobiller bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam İstanbul'da boş yolda zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi