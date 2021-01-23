Sevgili Oğlak burçları... Bu yıl bir uçtan bir uca gideceksiniz. Çözülmesi zor olan duygularınızı bir anda çözeceksiniz. Yıl ilerledikçe, aşkınıza da evliliğinize de uyum gelecek. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli şekilde yürüteceksiniz. Katılacağınız arkadaş toplantılarında eski dostlarınızı göreceksiniz. 29 Temmuz'a kadar yolculuklarda karşılaşacağınız kişilerle büyük bir aşk yaşayacaksınız.

15 Nisan- 4 Mayıs tarihlerinde aşk kıvılcımları hissedeceksiniz. 3-27 Haziran arasında eski aşklar aklınıza takılacak. 23 Temmuz 15 Ağustos arası ani aşklara dikkat etmenizde fayda var! Gizemli kişilikler dikkatinizi çekecek. Burcun son evresinde doğduysanız, büyüleyici bir insanla karşılaşacaksınız. Öyle ki bu kişi tam anlamıyla ayaklarınızı yerden kesecek. Ona tam anlamıyla teslim olacaksınız.



Hayatınızın baş köşesinde olan mantığınızı aşkınız için de kullanmak isteyeceksiniz. Ancak bundan kaçının. Çünkü bu karar ilişkilerinizin hüsranla bitmesine yol açabilir.



YILDIRIM NİKAHI

Bekar Oğlaklar aradığı aşkı yılın ikinci yarısında bulacak. Aşk bir anda kapılarını çalacak. Erkekler "Hayatımın kadını" kadınlar "Hayatımın erkeği" yorumlarını yapacak. Bu da yıldırım evliliklerin kapısını aralayacak.



2021'DE AŞKTA SİZİ NELER BEKLİYOR?



