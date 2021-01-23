Konya Selçuklu'da Özkan Can, yanında getirdiği ruhsatlı silahla husumetli olduğu, daha önce boşanan fakat beraber yaşamaya devam eden Gonca Pekşen (39) ve Abdulkadir Koçak (40) çiftini vurdu. Çift, olay yerinde hayatını kaybetti.
Can'ın eski eşi Nadire T'nin Abdullah Koçak ile gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla cinayeti işlediği öğrenildi. Katil zanlısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
GÖZ GÖRE KÖRE!
Gaziantep'te B.T, geçirdiği baygınlık sonucu cam bardağın üzerine düştü. Gözüne ise cam kırığı battı. Ameliyata alınan gencin gözünde yaklaşık 2 santimetrelik cam kırığı unutuldu. Yapılan ikinci bir ameliyatla parça çıkarıldı. Ancak sağ gözünü kaybetti.
İŞTE O CAM
İki santimlik cam, genç adamın kabusu oldu.
BELA OLMASIN!
İzmir'de Kadir Ö., eşi Emine Ela Ö.'yü darbedip odaya kilitleyerek alıkoydu. Tutuksuz yargılanan zanlıya iyi hal indirimiyle 150 gün karşılığı 3 bin TL para cezası verildi. Ceza ertelendi. Karara isyan eden Emine Ela Ö., "Adalet istiyorum. Canıma bir şey olmadan, gereken yapılsın istiyorum" dedi.
SOBA FACİASI
Adıyaman'da Dilan (16) ile Müttalip Yıldırım (11), sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan kardeşler, hayatını kaybetti. Anne ve babalarıyla bir kardeşleri de hastanede tedaviye alındı.
RİSKLİ BİNAYA KİRA ENGELİ
Son dönemde yaşanan depremler bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Bazı hasarlı binalarda ev sahiplerinin oturmadığı ancak bunların kiraya verildiği tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, oturulmasında sıkıntı olan binaları sürekli takip edecek bir sistem kurdu. Gerekirse bu tür binalar ikamete kapatılıp başkalarına kiraya verilmesi engellenecek.
ESENYURT KONUT SATIŞINDA BİRİNCİ
Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler listesinde Esenyurt 36 bin 234 adetle zirvede yer alırken; Çankaya 27 bin 278 adetle ikinci, Keçiören 25 bin 283 adetle üçüncü oldu. En çok konut satılan ilk 10 ilçenin yarısının Ankara'dan olması dikkati çekti. Çankaya ikinci, Keçiören üçüncü, Mamak dördüncü, Etimesgut ise altıncı oldu.
100 MİLYON $ ÖDÜL VERECEK
TESLA CEO'su Elon Musk, geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. Dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda olan Musk'ın sosyal medyada yaptığı açıklamaya 1 gecede 250 bini aşkın beğeni geldi. Musk, konu ile ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki hafta vereceğini belirtti.
'HAV'ADİS
Trabzon'da marketçi Yusuf Şentürk, yaralı köpeğe yardım etti. Patisine ağrı kesici krem ile masaj yapıp iyileştirdi.
Hayvan kaçakçıları, 'Pomeranian' cinsi 7 yavru köpeği uyuşturucu ile bayılttı. Ceket cebine sakladı. Edirne sınırında yakalandı!
NERDESİN BERFİN
Antalya'da 23 yaşındaki Berfin Kaya, 4 gün önce evden çıktı. Kendinden bir daha haber alınamadı. Geride "Beni arasanız da bulamazsınız" yazılı bir not bıraktı.
DURMUŞ UÇMUŞ!
Sinop'ta Durmuş Yalçın (64), arazisinde gezerken yanına gök taşı düştüğünü iddia etti. 1 milyon isteyen Yalçın, "Eğer değerinde alacak kişiler olursa satacağım" dedi.
EŞSİZ MUTLULUK
Mersin'de Hatice Diken'in (50) böbreğinde taş oluşumu tespit edildi. Doktorları böbreklerinin alınmasına karar verdi. Sedat Diken ise 33 yıllık hayat arkadaşı için harekete geçti. Böbreğini verdi. "33 yıllık gözümün nuruna canım feda" dedi.
DÜNYA STARI
Trabzon'da 'Boncuk' adlı köpek, sahibini 5 gün hastanede bekledi. Manşete yerleşti.
O.Ç YİNE SERBEST
Mardin'de öz yeğenine tecavüz eden Osman Ç, bırakıldı. Davul zurnayla karşılandı. Hakim itirazlara da aldırmadı.
Can'ın eski eşi Nadire T'nin Abdullah Koçak ile gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla cinayeti işlediği öğrenildi. Katil zanlısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
GÖZ GÖRE KÖRE!
Gaziantep'te B.T, geçirdiği baygınlık sonucu cam bardağın üzerine düştü. Gözüne ise cam kırığı battı. Ameliyata alınan gencin gözünde yaklaşık 2 santimetrelik cam kırığı unutuldu. Yapılan ikinci bir ameliyatla parça çıkarıldı. Ancak sağ gözünü kaybetti.
İŞTE O CAM
İki santimlik cam, genç adamın kabusu oldu.
BELA OLMASIN!
İzmir'de Kadir Ö., eşi Emine Ela Ö.'yü darbedip odaya kilitleyerek alıkoydu. Tutuksuz yargılanan zanlıya iyi hal indirimiyle 150 gün karşılığı 3 bin TL para cezası verildi. Ceza ertelendi. Karara isyan eden Emine Ela Ö., "Adalet istiyorum. Canıma bir şey olmadan, gereken yapılsın istiyorum" dedi.
SOBA FACİASI
Adıyaman'da Dilan (16) ile Müttalip Yıldırım (11), sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan kardeşler, hayatını kaybetti. Anne ve babalarıyla bir kardeşleri de hastanede tedaviye alındı.
RİSKLİ BİNAYA KİRA ENGELİ
Son dönemde yaşanan depremler bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Bazı hasarlı binalarda ev sahiplerinin oturmadığı ancak bunların kiraya verildiği tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, oturulmasında sıkıntı olan binaları sürekli takip edecek bir sistem kurdu. Gerekirse bu tür binalar ikamete kapatılıp başkalarına kiraya verilmesi engellenecek.
ESENYURT KONUT SATIŞINDA BİRİNCİ
Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler listesinde Esenyurt 36 bin 234 adetle zirvede yer alırken; Çankaya 27 bin 278 adetle ikinci, Keçiören 25 bin 283 adetle üçüncü oldu. En çok konut satılan ilk 10 ilçenin yarısının Ankara'dan olması dikkati çekti. Çankaya ikinci, Keçiören üçüncü, Mamak dördüncü, Etimesgut ise altıncı oldu.
100 MİLYON $ ÖDÜL VERECEK
TESLA CEO'su Elon Musk, geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. Dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda olan Musk'ın sosyal medyada yaptığı açıklamaya 1 gecede 250 bini aşkın beğeni geldi. Musk, konu ile ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki hafta vereceğini belirtti.
'HAV'ADİS
Trabzon'da marketçi Yusuf Şentürk, yaralı köpeğe yardım etti. Patisine ağrı kesici krem ile masaj yapıp iyileştirdi.
Hayvan kaçakçıları, 'Pomeranian' cinsi 7 yavru köpeği uyuşturucu ile bayılttı. Ceket cebine sakladı. Edirne sınırında yakalandı!
NERDESİN BERFİN
Antalya'da 23 yaşındaki Berfin Kaya, 4 gün önce evden çıktı. Kendinden bir daha haber alınamadı. Geride "Beni arasanız da bulamazsınız" yazılı bir not bıraktı.
DURMUŞ UÇMUŞ!
Sinop'ta Durmuş Yalçın (64), arazisinde gezerken yanına gök taşı düştüğünü iddia etti. 1 milyon isteyen Yalçın, "Eğer değerinde alacak kişiler olursa satacağım" dedi.
EŞSİZ MUTLULUK
Mersin'de Hatice Diken'in (50) böbreğinde taş oluşumu tespit edildi. Doktorları böbreklerinin alınmasına karar verdi. Sedat Diken ise 33 yıllık hayat arkadaşı için harekete geçti. Böbreğini verdi. "33 yıllık gözümün nuruna canım feda" dedi.
DÜNYA STARI
Trabzon'da 'Boncuk' adlı köpek, sahibini 5 gün hastanede bekledi. Manşete yerleşti.
O.Ç YİNE SERBEST
Mardin'de öz yeğenine tecavüz eden Osman Ç, bırakıldı. Davul zurnayla karşılandı. Hakim itirazlara da aldırmadı.