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    Çalar saat! Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan bin 539 saat ve 67 gözlük ele geçirildi

    ’da 3 işyerine baskın yapıldı. gibi çok sayıda lüks markanın imitasyon bin 539 saati ve 67 gözlüğü ele geçirildi. Taklit saatlerin 300-1.000 dolara satıldığı öğrenildi.

    Çalar saat!
    İstanbul 'da yurda kaçak yollarla getirilmiş, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan bin 539 saat ve 67 gözlük ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ayrı işyerine düzenlediği baskında yakalanan saatlerin, ünlü markaların yüksek kaliteli imitasyonları olduğu ifade edildi.




    Aralarında 'in de olduğu ünlü markalara ait tanesi onbinlerce doları bulan saatlerin imitasyonlarının 300 ila bin dolar arasında satıldığı öğrenildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ekiplerince son 1 ayda düzenlenen 3 ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak saat sayısının 20 bine ulaştığı, gözlük sayısının ise 12 bin olduğu belirtildi.
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