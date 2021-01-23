Tarihler 1954 yılının Ekim ayını gösterdiğinde İstanbul'da şok bir ölüm yaşandı. O dönem Ahmet Afif Paşa Yalısı'nın sahibi olan Beyrut asıllı Misbah Muhayyeş, kedisinin ölümüne dayanamadı. Kendisine ait Pera Palas Oteli'nin 38 numaralı odasında canına kıydı.
Basın bu olayla çalkanırken, Muhayyeş'in vasiyetinin açılmasıyla kamuoyu bir kez daha şaşırdı. Çünkü, vasiyette Pera Palas'ın gelirinin Darülaceze, Darüşşafaka ve Verem Savaş Derneği tarafından eşit olarak paylaşılacağı yazılıydı. Merhumun cenazesi uçakla Beyrut'a gönderilip orada son yolculuğuna uğurlandı. İşte Misbah Muhayyeş, Ahmet Afif Paşa Yalısı'nın da o dönemdeki sahibidir.
Misbah Muhayyeş
1925'te Afif Paşa Ailesi'nden aldığı yalıyı hiç sevmemiş. Bu yüzden yalıdan çok otelinde kalmayı tercih etti. Çocuğu olmadığı için de mirası yeğeni Cemal Muhayyeş'e kaldı. İşte ölüm ve acıyla dolu olan bu yalı ilginç tesadüflerin de adresiydi. Zira 1892'de yapılan Pera Palas'ın mimarı, yalının da mimarı olan Vallaury'di. Otel, Paris-İstanbul arasında sefer yapan Orient Express'in sahibi olan, Vagon Li olarak bilinen şirket tarafından, İstanbul'a gelen yolcularının kalması için yapılmış.
O yüzden amblemleri bile aynıdır. Bu hattın ve otelin müşterilerinden birisi de ünlü İngiliz polisiye yazarı Agatha Christie'dir. Orient (Şark) Ekspresi'nde Cinayet adlı romanını da Pera Palas'ta yazmıştı. Misbah Muhayyeş ile Agatha Christie hiç kuşkusuz tanışıyorlardı. Geri kalan iddialar doğru mu? Bunun cevabını bilen yok.
UĞURSUZ YALILAR - 3
YARIN: SADULLAH PAŞA YALISI
Basın bu olayla çalkanırken, Muhayyeş'in vasiyetinin açılmasıyla kamuoyu bir kez daha şaşırdı. Çünkü, vasiyette Pera Palas'ın gelirinin Darülaceze, Darüşşafaka ve Verem Savaş Derneği tarafından eşit olarak paylaşılacağı yazılıydı. Merhumun cenazesi uçakla Beyrut'a gönderilip orada son yolculuğuna uğurlandı. İşte Misbah Muhayyeş, Ahmet Afif Paşa Yalısı'nın da o dönemdeki sahibidir.
Misbah Muhayyeş
1925'te Afif Paşa Ailesi'nden aldığı yalıyı hiç sevmemiş. Bu yüzden yalıdan çok otelinde kalmayı tercih etti. Çocuğu olmadığı için de mirası yeğeni Cemal Muhayyeş'e kaldı. İşte ölüm ve acıyla dolu olan bu yalı ilginç tesadüflerin de adresiydi. Zira 1892'de yapılan Pera Palas'ın mimarı, yalının da mimarı olan Vallaury'di. Otel, Paris-İstanbul arasında sefer yapan Orient Express'in sahibi olan, Vagon Li olarak bilinen şirket tarafından, İstanbul'a gelen yolcularının kalması için yapılmış.
O yüzden amblemleri bile aynıdır. Bu hattın ve otelin müşterilerinden birisi de ünlü İngiliz polisiye yazarı Agatha Christie'dir. Orient (Şark) Ekspresi'nde Cinayet adlı romanını da Pera Palas'ta yazmıştı. Misbah Muhayyeş ile Agatha Christie hiç kuşkusuz tanışıyorlardı. Geri kalan iddialar doğru mu? Bunun cevabını bilen yok.
UĞURSUZ YALILAR - 3
YARIN: SADULLAH PAŞA YALISI