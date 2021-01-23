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    Bir yalı polisiyesi! Misbah Muhayyeş, Agatha Christie ve ... | Uğursuz Yalılar

    Misbah Muhayyeş, hem i’nin hem ’nın sahibiydi. Kedisi ölünce intihar etti. Otelinde konaklayanlardan biri de polisiye yazarı Agatha Christie’ydi!

    Bir yalı polisiyesi
    Tarihler 1954 yılının Ekim ayını gösterdiğinde 'da şok bir ölüm yaşandı. O dönem 'nın sahibi olan asıllı Misbah Muhayyeş, kedisinin ölümüne dayanamadı. Kendisine ait i'nin 38 numaralı odasında canına kıydı.

    Basın bu olayla çalkanırken, Muhayyeş'in vasiyetinin açılmasıyla kamuoyu bir kez daha şaşırdı. Çünkü, vasiyette 'ın gelirinin , ve tarafından eşit olarak paylaşılacağı yazılıydı. Merhumun cenazesi uçakla Beyrut'a gönderilip orada son yolculuğuna uğurlandı. İşte Misbah Muhayyeş, Ahmet Afif Paşa Yalısı'nın da o dönemdeki sahibidir.



    Misbah Muhayyeş

    1925'te 'nden aldığı yalıyı hiç sevmemiş. Bu yüzden yalıdan çok otelinde kalmayı tercih etti. Çocuğu olmadığı için de mirası yeğeni yeş'e kaldı. İşte ölüm ve acıyla dolu olan bu yalı ilginç tesadüflerin de adresiydi. Zira 1892'de yapılan Pera Palas'ın mimarı, yalının da mimarı olan Vallaury'di. Otel, -İstanbul arasında sefer yapan 'in sahibi olan, Vagon Li olarak bilinen şirket tarafından, İstanbul'a gelen yolcularının kalması için yapılmış.

    O yüzden amblemleri bile aynıdır. Bu hattın ve otelin müşterilerinden birisi de ünlü İngiliz polisiye yazarı Agatha Christie'dir. Orient (Şark) Ekspresi'nde Cinayet adlı romanını da Pera Palas'ta yazmıştı. Misbah Muhayyeş ile Agatha Christie hiç kuşkusuz tanışıyorlardı. Geri kalan iddialar doğru mu? Bunun cevabını bilen yok.

    UĞURSUZ YALILAR - 3

    YARIN: SADULLAH PAŞA YALISI
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