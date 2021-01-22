SON DAKİKA: Süt fabrikasındaki skandal görüntülere istenen ceza belli oldu: 15 yıl hapis

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, çalıştıkları süt toplama merkezindeki dezenfektan kazanına giren sanıkla, bu esnada video kaydı yaparak sosyal medya hesabından paylaşan sanık hakkında iddianame hazırlandı.
15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz yargılanacak iki sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereğince "İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.
SÜTÜN İÇERİĞİ BOZULDUĞU BELİRTİLDİ
Sanık Emre S'nin vücudunu sokup sütün içeriğini bozduğuna işaret edilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi: "Olay tarihinde şüpheli Uğur T'nin, Emre S'den süt kazanının içine girmesini istediği ve bu şekilde video çekeceğini söylediği, Emre S'nin kazan içine bir miktar sıcak su doldurduktan sonra bir miktar da iş yerinde bulunan sütten eklediği tespit edildi.