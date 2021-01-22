İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada sürücü Bedir Olgun yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Muzaffer Samet T. ile Osman G., Yusuf B., ve Bilal B. ise yaralandı.