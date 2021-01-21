Mafya anasının ayrılmak isteyenlere akılalmaz işkenceler yaptığı ortaya çıktı



KENDİNİ ÖVDÜREN YAZILAR YAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Suç örgütünün 'Ana' lakaplı kadın lideri Aslı Dudu D.'nin, kamuoyunda kendilerini iyi göstermek için yerel internet haber sitesinde çalışan ve operasyonda gözaltına alınan Celattin Ç. ile iş birliği yapıp, yazı yazdırdığı ortaya çıktı. Aslı Dudu D., ilk evliğini 16 yaşında yaptığını, şiddet gördüğü için boşandığını ve bir süre sonra ikinci evliğini gerçekleştirdiğini, bu evliliklerinden 2 oğlu olduğunu ve oğullarından birinin uyuşturucu kullanması üzerine verdiği mücadeleyi anlattığı yazıları yazdırdığı belirtildi.