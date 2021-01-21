İzmir'in Karabağlar ilçesinde yangını fark eden bekçilerin müdahalesiyle alev topuna dönen evdeki 13 kişi kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişiye olay yerinde müdahale edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ise ev kullanılmaz hale geldi.
DEVRİYEDE BULUNAN GECE KARTALLAR FARK ETTİ
Bugün saat 03.00 sıralarında Karabağlar Mahallesi'nde bulunan Ferhat Demir'e ait 2 katlı evin 2'nci katında yangın çıktı. Mahallede devriye görevinde bulunan Gece Kartalları (bekçi), dumanı fark ederek müdahalede bulundu.