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    • 21.01.2021 20:44
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    • 21.01.2021 20:44
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    'nin ilçesinde 204 düzensiz göçmen yakalandı

    'nin ilçesi önlerinde içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesi tespit edildi. botları tarafından durdurulan teknede 20 düzensiz göçmen yakalandı. Daha sonra bu kişilerle bağlantılı 184 göçmen de karada yakalandı.

    Çanakkale'de 204 düzensiz göçmen yakalandı

    'de 204 düzensiz göçmen yakalandı.

    Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçesi önlerinde içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesi tespit edildi.

    Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan teknede 20 düzensiz göçmen yakalandı.

    184'Ü KARADA YAKALANDI
    Daha sonra İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek yapılan çalışmayla bu kişilerle bağlantılı 184 göçmen de karada yakalandı.

    İşlemleri tamamlanan 204 kişinin ne teslim edildiği öğrenildi.

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