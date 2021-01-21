Düğün hazırlığı yapan avukat hayatının şokunu yaşadı! 9 bin lira verdiği yakut 10-15 dolar çıktı



'BU DOLANDIRICILIK'

Tüketicinin çıplak gözle sahteciliği anlamasının imkânsız olduğunu belirten Önal, şunları söyledi: "Bu hukuken hem dolandırıcılık suçunu oluşturabileceği gibi hem de satılan ürün ayıplı mal statüsündedir. Bu ve benzeri problemlerle karşılaşmamak için tüketiciler değerli taşlara ait bir alışveriş yaptıklarında firmalar tarafından verilen ancak hiçbir geçerliliği olmayan sertifikaları değil, uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip taşları almayı talep etmeliler. Tüketiciler firmaya karşı hem para iadesi hem de tazminat talebinde bulunabilir. Satıcıların altın diyerek gümüş satması, doğal taş diyerek sentetik taş satması somut olayın özelliklerine göre nitelikli dolandırıcılık suçunu da oluşturabileceğinden, tüketiciler savcılığa da şikâyet başvurusunda bulunabilirler."