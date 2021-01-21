Gaziosmanpaşa'da bir kişi nalburdan demir kesici ve silikon çaldı. Aynı kişi 15 dakika sonra nalbura tekrar giderek satın aldığını iddia ettiği malzemeleri iade ederek parasını istedi. Parayı iade eden nalbur, güvenlik kameralarını incelediğinde gerçek ortaya çıktı.

Olay, Beşyüzevler Mahallesi'nde bulunan nalburda meydana geldi. İddiaya göre müşteri gibi içeri giren bir kişi, nalburdan demir kesici ve silikon çalarak uzaklaştı. Aradan 15 dakika geçtikten sonra tekrar nalbura giden aynı kişi, satın aldığını öne sürdüğü malzemeleri bir hafta önce aldığını ve iade etmek istediğini belirterek parasını istedi. Bunun üzerine nalbur, şüpheliye parayı verdi. Şüpheli, dükkandan çıktıktan sonra nalbur sahibi durumdan şüphelenerek kamera kayıtlarını inceledi. Nalbur sahibi incelemede yüzü açık görülen şüphelinin, soğuk kanlı hareket ederek malzemeleri çaldığını gördü.

"ÇALDIĞI MALI BİZE İADE ETTİ"

Nalbur Ali Koyuncu, "20 senedir esnafım. Müşteri gibi geldi. Ben burada başka müşteriyle ilgilenirken o orada koynunu açıyor malzemeyi koyuyor. Demir kesici çalıyor. 'Bunu senden almıştım' diye iade ediyor. Telefonla konuşuyormuş gibi yaptı, çıktı gitti. Tekrar 15-20 dakika sonra gelip iade etti, biz de parasını verdik. Ama sonra kameradan inceledik çalındığı görülüyor. Şüphelendik. Kameraya baktık resmen çalmış. Çaldığı malı bize iade etti. 100 liralık. İlk defa görüyorum. Genç bir arkadaştı. Şikayetçi olmadım" şeklinde konuştu.