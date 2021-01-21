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    • Yaşam
    • 21.01.2021 09:38
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    • 21.01.2021 09:47
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    Genç kadının - vapurundan atlayarak intihar ettiği anlar kamerada

    İki hafta önce - seferini yapan vapurundan genç bir kadın atlayarak intihar etti. ıhtımında cansız bedenin görülmesi ardından polislerin araştırılmasıyla intihar olayı da ortaya çıktı. Vapurun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kadının vapurun arka kısmında kıyafetlerini çıkararak denize atlıyor.

    DHA

    Olay, iki hafta önce sabah saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. Eminönü - Kadıköy seferini yapan Şehir Hatları vapuruna binen genç kadın, Kadıköy'e dönüş yolunda vapurdan denize atladı.

    RIHTIMDA CESET GÖRÜLDÜ
    Kadıköy rıhtımında bulunan vatandaşların denizde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Açıkta bulunan cesedin alınması için bölgeye deniz polisi çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi genç kadının cansız bedenini kıyıya çıkardı.

    26 YAŞINDAKİ SEMA ÇINAR'A AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Yapılan incelemede cesedin Sema Çınar (26)'a ait olduğu belirlendi. Ardından Çınar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri yapılan incelemede Çınar'ın sabah saatlerinde Eminönü-Kadıköy seferini yapan Şehir Hatları vapurundan atladığını belirledi.

    İNTİHAR ANI KAMERADA
    Öte yandan, Çınar'ın vapurdan atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde, vapurda bulunan genç kadının üstünü çıkardıktan sonra vapurun korkuluklarına çıkarak aşağı atladığı görülüyor.
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