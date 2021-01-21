Bir süre önce koronavirüs tedavisi gören Ayten Boyner'in, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti öğrenildi.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Aynı zamanda Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in da annesi olan Ayten Boyner, koronavirüs tedavisi sonrası taburcu edilmişti. Zorlu bir hastalığı atlatıp evine dönen anne Boyner, taburcu olduktan kısa süre sonra evinde beyin kanaması geçirdi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Hızla Nişantaşı Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Ayten Boyner, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi. Ayten Boyner, kılınacak cenaze namazı sonrası bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
AYTEN BOYNER KİMDİR?
88 yaşında olan Ayten Boyner Boyner Grubu'nun kurucusu Osman Boyner'in eşi ve ünlü iş adamı Cem Boyner'in annesi. Ayten Boyner'in torunları ise Ayşe Boyner, Elif Boyner, Murat Boyner, Emine Boyner.