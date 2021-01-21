EŞİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Bu yıl eşinizi ihmal etmemeye çalışın. Her an sevginizi hissettirin. En kızgın olduğunuz anlarda bile gülüm seyin. Tatlı bir söz, sıcak bir jest mucizeler yaratabilir. Aksine, herhangi bir ilgi eksikliği, gerek siz anlaşmazlıklara yol açabilir. Sosyal hayatınızı geliştirin. Bu size iki kişilik hayatın nasıl olması gerektiği konusunda yardımcı olacaktır.