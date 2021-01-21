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    2021’de burcunu güzel zamanlar bekliyor | 21 Ocak Akrep burcu yorumu

    2021’de burcunu, güzel zamanların beklediği söylenebilir. Kahkaha, aşk, sarılmalar ve öpücükler; her şey size sonsuz sevgiyi vermek için elinizin altında.

    2021’de Akrep burcunu, güzel zamanların beklediği söylenebilir

    Geçen yıl oldukça zor günler geçiren Akrep burucunu, bu yıl güzellikler bekliyor. Bekarsanız, bu statüye son vermek için bazı harika fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Şansınızı bir kementle avlayın ve Batı'yı fethetmeye gidin.

    MAKSİMUM AŞK
    Yine de yıl ortasına yaklaştıkça, özgürlük ihtiyacı daha da yoğunlaşacak ve bağımsızlığınıza yaklaşan sınırları kabul etmekte zorlanacaksınız. Kendi isteklerinize göre davranma eğiliminde olacaksınız. İşte bu yüzden birçok Akrep, aşkı maksimum yoğunlukta yaşayacak ve bu dönemde kurulan ilişkiler kesinlikle mutlu olacaktır.

    Ancak sevgi ve işi karıştırmayın, böyle bir kombinasyon patlayıcı bir şekilde sonuçlanabilir. Çift ilişkinizde, ister evlilikten ister arkadaşlıktan bahsedelim, uyumun tadını çıkaracaksınız.

    EŞİNİZİ İHMAL ETMEYİN
    Bu yıl eşinizi ihmal etmemeye çalışın. Her an sevginizi hissettirin. En kızgın olduğunuz anlarda bile gülüm seyin. Tatlı bir söz, sıcak bir jest mucizeler yaratabilir. Aksine, herhangi bir ilgi eksikliği, gerek siz anlaşmazlıklara yol açabilir. Sosyal hayatınızı geliştirin. Bu size iki kişilik hayatın nasıl olması gerektiği konusunda yardımcı olacaktır.

    SEVGİLİYİ BEKLEYİN
    Yıldızlar gerçekten size son suza dek ilham vermek istiyor! Bu dönemin son aylarında, birçok kez hayalini kurduğunuz o olağanüstü sevgiyle tanışmayı bekleyin. Tek Akrepler, zeki bir kişiyle veya olağanüstü bir kişiliğe sahip yetenekli biriyle tanışacak. Yeni ortaklarla ger çek yakınlıkları keşfedecekler
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    Haberler Yaşam 2021’de Akrep burcunu güzel zamanlar bekliyor | 21 Ocak Akrep burcu yorumu