Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.01.2021 11:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2021 12:06
    ABONE OL

    Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi! Kalbine ateş ederek intihar etti! O anlar kamerada

    'da bir kadın erkek arkadaşının kalp krizi geçirdiğini öğrendi. Acılı kadın daha sonra hastane koridorunda kalbine ateş ederek intihar etti. Kadının intihar ettiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    İHA

    Diyarbakır'da bir kadın, kalp krizi geçiren erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra hastane koridorunda kalbine sıktığı kurşunla intihar etti.

    O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp krizi geçiren bir kişi özel bir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı.

    Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti.

    Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi! Kalbine ateş ederek intihar etti! O anlar kamerada