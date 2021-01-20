Otomobil motosikletliye çarptı! O anlar kamerada

Kadın 100 metre sonra duruyor ve ağlamaya başladı. Mucize kurtuluş gibi. Doktorlar da '1-2 saniye olayda kenara atmasaydın ölmüştün' dedi. 5 günlük iş göremezlik raporu verdi. Parmağımda şişlik ve vücudumun bazı yerlerinde zedenlenme oldu" dedi.