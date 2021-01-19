SON DAKİKA: Bakıcı şiddetine maruz kalan yaşlı kadının ablası konuştu: Beni de döverler diye korkuyorum

"BENİ DE DÖVERLER DİYE KORKUYORUM"

Bakıcıyı hemen gönderdiklerini söyleyen yaşlı kadın, "Onlar çok yaramazlar, tutup sokakta beni de döverler. Ben korkuyorum yavrum. Ben 87 yaşımdayım. Devamlı kardeşimde kalmıyorum.

Ara sıra geliyorum. Ama ona çok hakaret ettiler. Bakıcıyı internet üzerinden bir şirketten bulduklarını biliyorum. Görüntülerde de sürekli cinsel tacizde bulunuyorlardı" diye konuştu.