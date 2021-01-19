"EVLENMEN İÇİN FUHUŞ YAPMAN GEREKİR"

Polisin yaptığı takipte zanlının genç kadına "evlenmek için para lazım bu da biz de yok bunun için fuhuş yapman gerekir, bir eskort sitesine fotoğraflarını koyalım fuhuştan para kazan sonra evleniriz" dediği kadının önce kabul etmediği ancak tehdit edilince kabul ettiğini tespit etti.