Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bir adreste çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

ALTIN YAZMALI TEVRATLAR

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat ele geçirdi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



