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    • 19.01.2021 19:37
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    'de tarihi eser niteliğinde 10 Tevrat ele geçirildi: Hepsi altın yazmalı

    'in ne bağlı 'nde tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat ele geçirildi. Düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    O ilimizde altın yazmalı 10 Tevrat ele geçirildi

    'te tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER
    İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'nde bir adreste çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

    ALTIN YAZMALI TEVRATLAR
    Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat ele geçirdi.

    İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
    Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Gaziantep Şehitkamil'de tarihi eser niteliğinde 10 Tevrat ele geçirildi: Hepsi altın yazmalı