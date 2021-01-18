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    • 19.01.2021 07:00
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    • 19.01.2021 07:00
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    SON DAKİKA: ’de zincirleme trafik kazalarında 14 araç hasar gördü

    Son dakika haberine göre, ’in ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü otomobili ile park halindeki 4 araca çarptı. Öte Yandan, bir TIR ise trafik ışığında bekleyen 8 otomobile çarparak hasar verdi. Meydana gelen 2 kazada, toplamda 14 araçta hasar gördüğü öğrenildi.

    DHA
    Hepsini önüne katıp sürükledi!

    Kaza, 04.00 sıralarında Nazım Hikmet Ran Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir sürücü cipi ile seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı.



    Kontrolden çıkan cip daha sonra park halinde bulunan 4 araca çarparak hasar verdi. Kaza sonrası, cipte bulunan 3 kişi görgü tanıklarının ifadesine göre olay yerinden koşarak kaçtı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, cip sürücüsünün yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

    TIR IŞIKTA BEKLEYEN 8 ARACA HASAR VERDİ
    Öte yandan, Bornova ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Caddesi'nde, seyir halinde olan Şaban Ç. idaresindeki 35 AL 9086 plakalı TIR, iddiaya göre freni tutmayınca ışıkta bekleyen 8 araca çarparak hasar verdi.

    Meydana gelen kazada, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

    Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: İzmir’de zincirleme trafik kazalarında 14 araç hasar gördü