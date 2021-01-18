Kaza, 04.00 sıralarında Nazım Hikmet Ran Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir sürücü cipi ile seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı.