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    • 19.01.2021 01:48
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    hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... Hanedan Reisi Şehzade 88 yaşında hayatını kaybetti. Osmanoğlu'nun ne zaman defnedileceğinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

    AA
    Abdülkerim Osmanoğlu hayatını kaybetti

    Hanedan Reisi Şehzade 88 yaşında hayatını kaybetti.

    Osmanoğlu'nun vefatıyla ilgili Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Amcam Dündar Efendi'nin ciddi sağlık sorunları vardı ve kendileri Suriye-Şam'da savaş ortamında bulunuyordu. Türkiye'ye getirmek için yoğun uğraş içerisindeydik fakat maalesef buna muvaffak olamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun." açıklaması yaptı.

    Osmanoğlu'nun ne zaman defnedileceğinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

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