Kar yağışı eşsiz manzaralar ortaya çıkardı! Anne ve babalar çocuklar gibi eğlendi

etkisi altınaalan kar yağışıSultangazi KentOrmanları'nındada eşsizmanzaralar ortayaçıkardı. Kar yağışıile birlikte MimarSinan ve HacıBektaş-ı Veli KentOrmanları'ndakartpostallıkgörüntülermeydana geldi.Beyaz örtüyebürünen kentormanındakikar manzarasıhavadangörüntülendi.Geçtiğimizyıllarda fotoğraftutkunlarınınuğrak mekânıolan kent ormanı,sokağa çıkmakısıtlamasınedeniyle sessizkaldı. Diğer illerdede aynı görüntülerortaya çıktı.Tüm yurtta kar sevinci yaşandı. Anne ve babalar da çocuklar gibi eğlendi. Ortaya güzel görüntüler ortaya çıktı.Kar kalınlığı 7-8 santimetreyi buldu. Belediye ekipleri, aralıksız çalıştı. Karları temizledi.