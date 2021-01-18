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    Kar yağışı eşsiz manzaralar ortaya çıkardı! Anne ve babalar çocuklar gibi eğlendi

    Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası ile birlikte gelen kar yağışı eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Anne ve babalar da çocuklar gibi eğlendi.



    'u etkisi altına alan kar yağışı Sultangazi Kent Ormanları'nında da eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Kar yağışı ile birlikte Mimar Sinan ve Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanları'nda kartpostallık görüntüler meydana geldi.



    Beyaz örtüye bürünen kent ormanındaki kar manzarası havadan görüntülendi. Geçtiğimiz yıllarda fotoğraf tutkunlarının uğrak mekânı olan kent ormanı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz kaldı. Diğer illerde de aynı görüntüler ortaya çıktı.



    Tüm yurtta kar sevinci yaşandı. Anne ve babalar da çocuklar gibi eğlendi. Ortaya güzel görüntüler ortaya çıktı.



    Kar kalınlığı 7-8 santimetreyi buldu. Belediye ekipleri, aralıksız çalıştı. Karları temizledi.
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