DÜZCE

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları değerlendiren İl Hıfzısıhha Meclis Kurulu'nda, "yüz yüze eğitimin devam ettiği özel anaokulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kişisel gelişim ve çeşitli kurslar, motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimleri, kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde eğitime bir gün ara verilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verildiği" kaydedildi.