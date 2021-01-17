Minibüsün sahibi ise "Sabah servise gitmek için çalıştırmıştık. Araç kızaklamış gitmiş aşağıya. Boştu araç, içerisinde kimse yoktu. Evin önünde park halindeydi." ifadelerini kullandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu sahibi Yaşar Erdem "Yatma saatimiz gelmişti, yatma hazırlığı yapıyorduk. Haberlere falan baktık, yatacaktık. Evimiz 50 cm ile kurtuldu. Ama hasarım büyük benim. Minibüsü çalıştıran arkadaşa alkol muayenesi yapılmasını istiyorum. Normal bir insan bu işle uğraşmaz bu saatte. Evime ortadan da girebilirdi. Bizi de öldürebilirdi. Neticede burada oturuyorduk. Koskoca demirleri yıkan minibüs, evin duvarını da yıkardı. Evin önünde bulunan elektrik direği ve bahçe içerisinde bulunan demirler engelledi. Hasar büyük." dedi.

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