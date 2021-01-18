SON DAKİKA: Kavga senaryosu ile hırsızlık yapan şebeke çökertildi: 21 şüpheliden 10’u tutuklandı

İstanbul'da döviz bürosu ve banka çıkışlarından sonra vatandaşların etrafını sarıp organize kavga senaryosu sırasında üzerlerindeki kıymetli eşyaların alınarak haksız kazanç temin edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, 10 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, İstanbul'da döviz bürosu ve banka çıkışlarından sonra vatandaşların etrafını sarıp organize edilen kavga senaryosu sırasında üzerlerindeki kıymetli eşyaları alarak haksız kazanç temin edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.





21 ŞÜPHELİNİN 16 AYRI EYLEMİ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen soruşturmada, iletişimin dinlenip kayda alınarak yapılan teknik takipli çalışma neticesinde, 21 şüphelinin 16 ayrı eylemi tespit edildi.

Söz konusu suça karıştığı belirlenen şüphelilerden 10'unun ara yakalama yapılarak tutuklandığı soruşturma kapsamında, İstanbul'da ikamet eden 9 ve Diyarbakır'da bulunan 2 olmak üzere 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.