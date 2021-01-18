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    • 18.01.2021 09:35
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    SON DAKİKA: Kavga senaryosu ile hırsızlık yapan şebeke çökertildi: 21 şüpheliden 10’u tutuklandı

    Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da döviz bürosu ve banka çıkışlarından sonra müştekilerin etrafını sarıp organize edilen kavga senaryosu sırasında üzerlerindeki kıymetli eşyaları alarak haksız kazanç temin eden 21 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışma neticesinde 21 şüphelinin 16 ayrı eylemi tespit edildi.

    AA
    Kavga senaryosu ile hırsızlık yapan şebeke çökertildi

    'da döviz bürosu ve banka çıkışlarından sonra vatandaşların etrafını sarıp organize kavga senaryosu sırasında üzerlerindeki kıymetli eşyaların alınarak haksız kazanç temin edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, 10 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, İstanbul'da döviz bürosu ve banka çıkışlarından sonra vatandaşların etrafını sarıp organize edilen kavga senaryosu sırasında üzerlerindeki kıymetli eşyaları alarak haksız kazanç temin edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.


    21 ŞÜPHELİNİN 16 AYRI EYLEMİ TESPİT EDİLDİ
    Yürütülen soruşturmada, iletişimin dinlenip kayda alınarak yapılan teknik takipli çalışma neticesinde, 21 şüphelinin 16 ayrı eylemi tespit edildi.

    Söz konusu suça karıştığı belirlenen şüphelilerden 10'unun ara yakalama yapılarak tutuklandığı soruşturma kapsamında, İstanbul'da ikamet eden 9 ve Diyarbakır'da bulunan 2 olmak üzere 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kavga senaryosu ile hırsızlık yapan şebeke çökertildi: 21 şüpheliden 10’u tutuklandı