Eşini ve küçük kızını kaynar suyla yakan cani adamdan pişkin savunma

Konya'da otomobil tamircisi Ali A., sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A. ile 1.5 yaşındaki kızı Eylül'ü, üzerlerine sıcak su dökerek haşladı. Olayın ardından gözaltına alınan vicdansız eş, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ali A.'nın ifadesinde, "Onun kolu çarptı, su döküldü" dediği öğrenildi.







Üzerine kaynar su dökülen Rukiye A. acı içinde kaldı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadın, ölümden döndü.







CANİ TUTUKLANDI

Falçatalı saldırgan, eşini yüzünden yaraladı. Mahkeme tarafından tutuklandı!



İstanbul Bakırköy'de bir AVM'de boşanma aşamasında olduğu Ukraynalı eşi Hanna Butym'a (28) falçatayla saldırdığı iddia edilen şüpheli Mesut Öztürkmen'in (44) dün çıkarıldığı mahkemede "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandığı öğrenildi. Şüpheli, "Eşimin yabancı erkekle yakınlaştığını görünce kendimi kaybettim.. Olay nedeniyle pişmanım, çocuklarım da zor durumdadır" demişti.







MÜSTEHCEN SALDIRI

İstanbul'da yaşayan iş insanı Dila Arzu Yıldırım, bir arkadaşı aracılığıyla Saltuk Ş. ile tanıştı. Ş. Yıldırım'a "Cenazemiz var araç lazım" dedi. Genç kadın verdiği iki aracının, geri getirilmemesi üzerine polise şikayet başvurusunda bulundu. Dila Arzu Yıldırım, aynı kişinin telefonunu müstehcen sitelerde paylaştığını da ileri sürerek, ahlak dışı saldırılara uğradığını söyledi.



KAYIP DOKTOR ARANIYOR!

Kocaeli'nde geçtiğimiz nisanda geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu olduğu öğrenilen Dr. Uğur Tolun(51), 4 gün önce ortalıktan kayboldu. Arama çalışmaları, devam ediyor.



30.3 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 30 milyon 341 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 161'er lira, 4 bilenler 360'şar lira, 3 bilenler 24'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak. (1,5,7,8,15,16)







PROF. İYİLİĞE ACI VEDA

Edirne'de Prof. Hakan Tuna, muayene parasını öğrencilere verdi. Herkes için iyilik meleğiydi. Ne yazık ki kansere yenildi.







'FİTNE'S SALONU!

Spor salonu MACFİT, enflasyonun 3 katı zam yaptı. Sosyetik üyeler şoka uğradı: Bize haber vermediler. Kredi kartımızdan gizlice tahsil ettiler!



KIZDILAR!

Adıyaman'da M.Y, iki kız kardeşten telefon numarası istedi. Kızlar çok sinirlendi. Tekmeyi-tokadı indirdi!

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