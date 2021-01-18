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    • 19.01.2021 01:44
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    'ta yürekleri yakan kaza! Uzman Çavuş ve ailesi kurtarılamadı...

    ’ın ilçesine bağlı -Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 'nın Sarıkamış Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

    İHA
    Yürekleri yakan kaza!

    Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgilere göre kaza Karakurt-Horasan arasında meydana geldi. Sarıkamış istikametine giden 06 BDH 909 plakalı otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

    ANNE VE ÇOCUK OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ
    Kazada Asil Koca ağır yaralanırken anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Asil Koca hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    KOCA'NIN UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
    Kazada hayatını kaybeden Asil Koca'nın Çorumlu olduğu ve Sarıkamış Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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