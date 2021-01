Şoke eden iddia! Müstehcen sitelerde telefon numarasını paylaşarak...

Araçları aldığını kabul ederek, 'Ben araçları getirdim ve Dila Hanım'ın annesine teslim ettim' dedi. Serbest bırakıldı. Şu an dışarıda. Araçlarım ortada yok. Arkasında bir çete olduğunu düşünüyoruz. Araçlarımı parçalayacak mı bir şey mi taşıyacak bilmiyorum. Her ay 10 bin TL taksit ödüyorum araçlara. Bir boşluğu bulmuş, elini kolunu sallayarak geziyor. İki tane avukat geldi, 'Durumum iyi değil' diyen kişiye. Araçlarımızı parçalama olasılığı şu an yüksek. Araçlar anneme teslim edilseydi burada olacaktı. 'Elinle anahtarı, ruhsatı vermişsin' diyorlar. İyi de vermiş olmam, araçlarıma çökecekleri anlamına gelmez. Tanıdıklarım (Bu adam çok iyi diyorlar ama nişanlısını bile dolandırmış. Kredi çektirmiş o parayla araç almış. Sonra da 'bu araç ortadan kayboldu' demiş."