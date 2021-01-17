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    • 17.01.2021 17:44
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    Mahsur kalan 20 kampçıyı kurtardı

    'nın Güneyköy köyü yakınlarındaki Beşpınar mevkisinde, karavanlarıyla kamp yaparken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 20 kişi, ekipleri ve köy halkı tarafından kurtarıldı.

    AA
    Mahsur kalan 20 kampçıyı AFAD kurtardı

    Kamp yaptıkları yerde kar nedeniyle mahsur kalanlar olduğu bilgisini alan ekipleri ile Güneyköy'deki vatandaşlar, Beşpınar mevkisine gitti.

    ait paletli araçla bölgeye ulaşan ekipler, söz konusu 20 kişiyi alarak köye getirdi.

    Köy Muhtarı Erhan, yaptığı açıklamada, mahsur kalanların kendilerine ulaşıp yardım çağrısında bulunduğunu söyledi.

    Köy sakinleri olarak ekipleriyle bu kişilere ulaştıklarını belirten Erhan, "Yaklaşık 4 saatlik mücadele sonrası AFAD ile mahsur kalanları bulundukları mevkiden alıp köy merkezine getirdik." dedi.

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