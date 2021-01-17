Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, çalışmalar sırasında 1 kişiyi daha kurtardı.

Enkazdan kurtarılanların anne Fatma Rahman ile çocukları Ömer Halebi (25), Ahmet Cesim (22) ve Muhammed Cesim (20) olduğu öğrenildi.