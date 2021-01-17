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    • 17.01.2021 19:36
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    'te Savcılı Mahallesi'nde metruk bina çöktü!

    Son dakika haberi..'te Savcılı Mahallesi Şimşek Sokak'ta 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. AFAD ekipleri, enkaz altında kalarak yaralanan 4 kişiyi kurtardı.

    AA
    Gaziantep'te bina çöktü

    Gaziantep'te Savcılı Mahallesi Şimşek Sokak'ta 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

    AFAD EKİPLERİ KURTARDI
    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalarak yaralanan 3 kişiyi kurtardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

    Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, çalışmalar sırasında 1 kişiyi daha kurtardı.

    Enkazdan kurtarılanların anne Fatma Rahman ile çocukları Ömer Halebi (25), Ahmet Cesim (22) ve Muhammed Cesim (20) olduğu öğrenildi.

    1 KİŞİ AĞIR YARALI
    Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Rahman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Enkazda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemini sürdürüyor.
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