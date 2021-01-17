Gaziantep'te Savcılı Mahallesi Şimşek Sokak'ta 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
AFAD EKİPLERİ KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalarak yaralanan 3 kişiyi kurtardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, çalışmalar sırasında 1 kişiyi daha kurtardı.
Enkazdan kurtarılanların anne Fatma Rahman ile çocukları Ömer Halebi (25), Ahmet Cesim (22) ve Muhammed Cesim (20) olduğu öğrenildi.
1 KİŞİ AĞIR YARALI
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Rahman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Enkazda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemini sürdürüyor.