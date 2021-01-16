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    • Yaşam
    • 16.01.2021 14:44
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    • 16.01.2021 14:50
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    14 yaşındaki kız çocuğa te iğrenç ! Tacizci market sahibi gözaltında

    Son dakika haberine göre 'da alışveriş için gelen 14 yaşındaki Y.K.'ye sarılarak maskesini çıkartmaya çalışıp, de bulunan sahibi 47 yaşındaki ., polis tarafından gözaltına alındı. Yeter K.'nin küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı.

    14 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç taciz

    Olay, ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için gelen Y.K.'nin kolundan tutan sahibi ., "Neredeydin. Sen niye bu kadar güzelsin. Senin sevgilin var mı?" diye sordu. Daha sonra sarılıp de bulunan market sahibi Yeter K'yi eliyle ittiren Y.K., eve gidip, odasına kapandı. Sürekli gözyaşı döken Y.K., olayı anne ve babasına anlatınca yaşanan taciz olayı ortaya çıktı.



    Markete giden küçük kızın babası H.K, kendisine 'Ben ettim, sen etme' diye yalvaran market sahibini polise şikayet etti. Markete gelen Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeter K.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan Yeter K., adliyeye sevk edildi.

    Yeter K.'nin küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı.

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    Haberler Yaşam 14 yaşındaki kız çocuğa markette iğrenç taciz! Tacizci market sahibi gözaltında