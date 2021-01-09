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    • 09.01.2021 07:55
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    • 09.01.2021 08:04
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    SON DAKİKA: Stajyer avukata taciz: Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırdı...

    Son dakika haberi! ’da bir avukatlık bürosunda gönüllü staj yapan , avukat S.K.’nin cinsel tacizine uğradığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Başına gelen taciz olayını anlatan Topuz, "En ağır cezayı almalı ve toplum bu gibi kişilerden arındırılmalıdır." dedi.

    Sabah
    Avukattan stajyerine taciz

    Pandemi nedeniyle gönüllü staj yapan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Arzu Sena Topuz, stajyeri olduğu ofiste avukat S.K. (38) tarafından cinsel tacize uğradığını ileri sürdü.

    SESİMİ DUYURMAYA İHTİYACIM VAR
    23 Ekim'de yaşanan olayın ardından psikolojik tedavi almaya başlayan Topuz başına gelenleri paylaştı. "Sesimi duyurmaya ihtiyacım var" diyen Topuz yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

    DOSYA İNCELEME BAHANESİYLE ODASINA ÇAĞIRDI
    S.K., ofisteki stajyerleri adliyeye, sekreteri de para çekmeye gönderdi. Ofiste kimse yokken UYAP'tan dosya inceleme bahanesiyle beni odasına çağırıp bilgisayarını kullanmamı istedi.


    ELİNİ BELİME ATIP YASLANDI
    Öncelikle oturur halde dizini bacağıma yasladı. Sonra ayağa kalkıp bilgisayarın kontrolünü alma bahanesiyle bana arkadan iyice yaklaştı. Elini belime atıp, erekte bir halde bana arkadan yaslandı. Omuzlarımı tutup öpmeye çalıştığı sırada kurtulup hızla odasından çıktım. Ben eşyalarımı toplarken, asansörün kapısının önünde ve sonra da asansörün kapısını tutmak suretiyle gitmemi engelleyip açıklama yapmaya çalıştı.

    HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIM
    Ofisten çıktığım gibi adliyeye gidip hukuki süreci başlattım. Ofisteki kamera kayıtlarının incelenmesini istedik ancak bir gün önce sorunsuz çalıştığına dair kanıtları dosyaya sunduğumuz kameraların o gün bozuk olduğu iddia edildi. Hiçbir etik değer yargısı olmayan bu kişi avukatlık sıfatını haiz olamamalı. En ağır cezayı almalı ve toplum bu gibi kişilerden arındırılmalıdır.


    VERDİĞİM KİLOLARIN HESABININ SORULMASINI İSTİYORUM
    Günbegün verdiğim kiloların ve sıçrayarak uyandığım uykuların hesabının sorulmasını istiyorum. Sürecin adil bir şekilde yürütülmesini istiyorum. Sesimi duyurmaya ihtiyacım var.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Stajyer avukata taciz: Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırdı...