SON DAKİKA: Stajyer avukata taciz: Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırdı...



ELİNİ BELİME ATIP YASLANDI

Öncelikle oturur halde dizini bacağıma yasladı. Sonra ayağa kalkıp bilgisayarın kontrolünü alma bahanesiyle bana arkadan iyice yaklaştı. Elini belime atıp, erekte bir halde bana arkadan yaslandı. Omuzlarımı tutup öpmeye çalıştığı sırada kurtulup hızla odasından çıktım. Ben eşyalarımı toplarken, asansörün kapısının önünde ve sonra da asansörün kapısını tutmak suretiyle gitmemi engelleyip açıklama yapmaya çalıştı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIM

Ofisten çıktığım gibi adliyeye gidip hukuki süreci başlattım. Ofisteki kamera kayıtlarının incelenmesini istedik ancak bir gün önce sorunsuz çalıştığına dair kanıtları dosyaya sunduğumuz kameraların o gün bozuk olduğu iddia edildi. Hiçbir etik değer yargısı olmayan bu kişi avukatlık sıfatını haiz olamamalı. En ağır cezayı almalı ve toplum bu gibi kişilerden arındırılmalıdır.



VERDİĞİM KİLOLARIN HESABININ SORULMASINI İSTİYORUM

Günbegün verdiğim kiloların ve sıçrayarak uyandığım uykuların hesabının sorulmasını istiyorum. Sürecin adil bir şekilde yürütülmesini istiyorum. Sesimi duyurmaya ihtiyacım var.